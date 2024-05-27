小情侶五百萬上車洪水橋一房　計錯數供樓壓力大、睇好前景唔後悔

香港寸金尺土，居住環境普遍較為狹窄。公屋長大的姚小姐自細都沒有自己的房間，所以一直盼望擁有屬於自己的棲身之所。經過與男友共同努力後，最終成功於2021年以498萬元買入洪水橋#LYOS一伙一房單位。不過在近年大環境的轉變下，他們在圓夢的同時亦面臨許多未曾預料到的難關。



姚小姐買入的洪水橋#LYOS單位為一房間隔，面積283平方呎，折合呎價約17,579元，之所以選擇這個屋苑全屬「誤打誤撞」。當時姚小姐與男友四處睇樓，發現預算在市區只能買到樓齡50年以上的舊樓，遂將目標鎖定在新界。之後剛好碰上項目推出，見價錢負擔得到，加上當時新推出施政報告指未來會發展洪水橋區，看好未來潛力便決定入市。

一成首期連雜費共70萬 疫情無法旅行助儲蓄

她透露，買樓的一成首期連同雜費共花費約70萬元，全數為與男友二人的儲蓄，家人沒有資助。由於兩人的目標都希望建立家庭，所以拍拖7年來一直有共識要儲錢，日常開支上會較謹慎。姚小姐笑言當年因疫情無法去旅行亦有助儲蓄。

姚小姐與男友2021年以498萬元買入洪水橋#LYOS一伙一房單位（蘇煒然攝）

息口上升失預算 供款2.6萬多預期4000元

沒想到在成功買下屬於兩人的安樂窩後，難題接踵而來。由於美國聯儲局在2022年起多次加息，導致他們按揭供款大幅上升。姚小姐記得，當日他們到銀行做按揭時，銀行職員還說自己在銀行任職7年，從未見過如此高的息率。最終他們需每月需供多4,000元，合共約26,000元，遠超出最初的預期。

另外，屋苑的管理費亦有增加，加重供款負擔。姚小姐指，買入單位時發展商曾稱管理費約每平方呎4元，但入伙後發現每呎管理費5.6元，較早前聲稱的數字高出四成。以單位面積計算，他們每月的管理費需支付接近1,600元。

每呎管理費5.6元 較早前聲稱貴四成

合計每月供款約2.6萬元及每月管理費約1,600元，兩筆費用合共已高達27,600元。姚小姐與男友月入合共約6萬元，即每月相關費用已佔收入約46%。

屋苑地區偏遠、物管成本增加

發展商解釋，由於屋苑地區較偏遠，所以聘請物管的成本有所增加。不過項目並非大型屋苑，會所設施不多，還有許多仍未正式開放，因此姚小姐對如此高昂的管理費也頗有微詞，「好多地標式屋苑都無去到呢個價錢。」

發展商遲交樓雪上加霜 無奈唯有續租市區單位

加上屋苑早前宣佈將延遲收樓，令姚小姐的計劃再一次被打亂。姚小姐二人原本在市區租住單位，每月租金約15,000元，租約定於9月收樓時完結。但項目收樓日期延遲至12月，導致他們需再續租。而且單位執修需時，又不幸地撞正聖誕及新年，裝修工人及内地廠房會放長假，粗略估計至少到2024年3月才能正式入伙，即較原定計劃延誤了半年。

姚小姐一邊要供樓，另一邊還要再支付多半年的租金，無疑是雪上加霜。她當時表示目前每月供款壓力巨大，只希望發展商可以儘快完成單位執修，可以早日入住單位。

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市況急轉直下嘆「洗濕咗個頭」 惟自住不會過分憂慮

姚小姐二人歷盡崎嶇後終於成功「上車」，但市況隨即急轉直下。姚小姐無奈表示，當時是2021年，社運已經過去，疫情也逐漸復常。眼見時勢越趨穩定才決定入市，從未想過市道之後竟會變化得如此急促。對於後市走勢，姚小姐指難免會感到擔心，始終「洗濕咗個頭」，不過同時也慶幸單位是用作自住，並非作短線投資，所以不會過分憂慮。

而且她對洪水橋的前景發展很有信心，因為見到附近有越來越多新盤興建當中，之後又會興建鐵路站等等，相信未來社區配套會慢慢跟上。

看好洪水橋發展前景不感後悔

當被問到會否後悔當初的決定，姚小姐承認如果可以時光倒流，一定不會選擇2021年入市。但始終因為看好洪水橋及北部都會區的發展潛力，所以未到非常後悔的程度，她也直言「如果唔係買洪水橋就會後悔啦」。

姚小姐對洪水橋的前景發展抱有信心。（蘇煒然攝）

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