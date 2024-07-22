大埔白石角雲滙三房1148萬蝕沽　上手業主4年帳蝕逾三球離場

二手市場屢現蝕讓，大埔白石角有半新樓蝕沽，一伙三房戶新近以1,148萬元沽出，呎價14,155元。上手業主持貨4年，帳蝕逾三球離場。



中原地產分區營業經理吳啟業表示，是次成交為大埔白石角雲滙6座中層A3室，實用面積811平方呎，屬三房連套房、儲物房及工人套房間隔。單位最初以1,380萬元叫價放盤，經議價後單位新近以1,148萬元沽出，呎價14,155元。

持貨4年帳蝕逾三球

至於，新買家為區內用家，因見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入自住。參考同類成交單位屬6座中層A3室，於去年11月以1,200萬元沽出，即單位相隔逾半年，跌價52萬元或4.3%。

據知，原業主於2020年以1,467萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手單位帳面蝕讓約319萬元，單位期內貶值約21.7%離場。