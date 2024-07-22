5年累劈逾億 大潭玫瑰園洋房6800萬沽 樓價「腰斬」貶值6100萬
撰文：黃祐樺
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豪宅市場出現大額蝕讓成交，當中大潭玫瑰園單號屋，新近以6,800萬元連一個車位沽出，上手業主貶值逾6,000萬元，蝕幅高達約47%。至於接手新買家料為一名律師。
2019年叫價1.7億
是次成交為大潭紅山道88號玫瑰園單號屋，實用面積約3,314平方呎，單位2019年以1.7億元叫價放盤，及後減價求售，新近終連一個車位以6,800萬元沽出，呎價約20,519元。換言之，單位放盤5年，累劈1.02億元或6成。
單位13年貶值逾6000萬
另據資料指出，單位在轉手前由一間名為AUISM INVESTMENTS HKLIMITED的公司名義持有，其董事姓區，料曾任職於瑞銀﹙UBS﹚，並為香港賽車隊代表。
至於，原業主於2011年6月以1.29億元買入上址，即持貨約13年，是次轉手帳面蝕讓6,100萬元，單位期內貶值約47%。
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