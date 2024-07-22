黃竹坑晉環三房1980萬蝕沽　單位勁貶43%破紀錄　代理指有古怪？

鐵路上蓋新盤再錄大幅蝕讓個案。黃竹坑站港島南岸晉環一伙三房單位最新以1,980萬元沽出，呎價23,571元。單位於3年前一手買入，帳面勁蝕逾1,200萬元，帳面貶值超近4成。不過有代理指成交價不符合市價，料為内部轉讓。



市場消息指，上述單位為晉環第1A座高層G室，實用面積840平方呎，屬三房套連工人房間隔。據悉，單位最初曾叫價3,199萬元接近原價放盤，最新以1,980萬元沽出，折合呎價23,571元，創屋苑同類新低。

黃竹坑站港島南岸晉環。

代理指成交價不合理、料為内部轉讓

不過有代理透露，原業主放盤時並沒有向代理提供單位照片及鎖匙，情況神秘。另外，代理亦指是次成交價屬不合理水平，正常而言同類單位就算叫高300萬至400萬元放盤都會被人「搶住要」，因此有機會為内部轉讓。

原業主於2021年以3,199.3萬元一手買入上址，持貨3年，現帳面虧損1,219.3萬元，期内貶值約38%。若連同其他買賣成本計算，料實蝕達1,375萬元，實際蝕幅高達43%。