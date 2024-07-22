黃金海灣·意嵐首批188伙沽清、吸金5.9億　預告周六次輪銷售

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，昨日（21日）加推新價單108伙，入場費222.6萬元起。發展商預告，將於明日或之前公佈次輪銷售安排，最快本周六展開次輪銷售。



旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目首批188伙已全數沽清，套現約5.9億元，當中開放式及兩房戶型最受歡迎。有見及此，亦是次特意加推更多兩房單位以回應向隅客需求。另外，新價單定價方面有所微調，但主要因單位的層數及景觀不同導致。

左起：旭日李炳餘、旭日辜錦波

加推108伙 入場費222.6萬元起

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，昨日加推的108伙當中，開放式佔60伙，一房佔16伙、兩房佔27伙、三房佔5伙，實用面積204至653平方呎。扣除最多12%折扣後，折實價由222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768至14,051元。

入場單位屬5B座21樓H室，實用面積為204平方呎，屬開放式間隔，折實售價222.6萬元，折實呎價為10,912元。