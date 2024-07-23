元朗朗晴居連錄2宗低價盤　兩房呎價跌穿8千、重回2016年水平

撰文：李明珠
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樓市走勢未明，市場續現低價成交。元朗朗晴居近日連錄2宗低價成交，當中一伙三房以635萬元成交，呎價8,399元，創屋苑三房戶7年新低。另一伙兩房則以453萬成交，呎價7,906元，創屋苑兩房戶約8年半新低，回到2016年水平。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，首先為朗晴居3座低層F室，實用面積756平方呎，三房套房間隔。單位原先叫價638萬元，其後略減至635萬元成交，折合呎價8,399元。該成交價創屋苑三房單位約7年新低。

原業主於2017年5月以700萬元買入單位，持貨7年，帳面蝕讓65萬元，單位貶值9.3%。

兩房低價453萬沽、造價重回2016年

另一伙為朗晴居5座低層E室，實用面積573平方呎，兩房間隔。單位叫價由460萬元減至453萬元沽出，折合呎價7,906元。單位造價創屋苑兩房戶約8年半新低，更回到2016年水平。

原業主於1999年1月以220萬元入市，持貨25年，帳面獲利233萬元或1.1倍。

元朗朗晴居。
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