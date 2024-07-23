沙田區連錄蝕讓　迎海三房戶1023萬沽出　造價創同類單位8年新低

二手樓市缺乏承接力，沙田區單日連錄兩宗蝕讓成交。馬鞍山迎海一伙三房戶新近以1,023萬元易手，成交價創屋苑同類單位近8年新低，原業主持貨6年帳蝕177萬元。另外，大圍半新鐵路盤柏傲莊亦錄蝕讓成交，兩房戶失守1,000萬元關口，新近以959萬元成交，持貨4年帳面蝕59.2萬元。



美聯物業首席高級營業經理李天傑表示，是次成交單位為馬鞍山迎海3座低層E室，實用面積約799平方呎，採三房套連工人套設計。

據悉，單位早前以1,200萬元放售，惟過去一段時間區內二手交投疲弱，過去周末更少有地只錄得3宗買賣成交，至近日終獲區內換樓客洽購，鐘情單位裝修企理，且附有海景，故議價後以1,023萬元承接，呎價約12,803元。

原業主2018年以1,200萬元購入單位，持貨6年帳面蝕讓177萬元，或14.75%。

大圍半新鐵路盤兩房戶失守1000萬關口 4年蝕近60萬

市場消息指，大圍半新鐵路盤柏傲莊新近錄蝕讓成交，大圍柏傲莊5B座低層D室，實用面積521平方呎，兩房間隔，叫價1020萬元，現以959萬元沽出，減價61萬元，呎價18,407元。原業主於2020年以1,018.2萬元購入，持貨4年帳面蝕59.2萬元，或貶值6%。