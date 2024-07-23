太古城驚現500萬成交　時光倒流2013年水平　成交呎價低見一萬元

撰文：柳英傑
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港島老牌屋苑再現低價成交，太古城錄得一宗兩房500萬元成交，成交呎價10,331元，翻查資料，屋苑對上一宗500萬元成交，要追溯至2013年6月份。

中原地產副區域營業董事張光耀表示，成交單位為太古城太湖閣低層B室，單位實用面積484平方呎，屬兩房間隔，向東北，望園景，單位於今年初放盤，六月份下調叫價至650萬元，最終以500萬元沽出，平均實用呎價10,331元。

原業主於1995年以251萬元購入單位，一直作自住用途，持貨29年，是次沽出帳面獲利249萬元，單位升值近1倍。

↓↓太古城太湖閣低層B室↓↓

對上一宗500萬成交追溯至2013年

張光耀續指，屋苑對上一宗500萬元成交，要追溯至2013年6月份，為鄱陽閣低層C室，實用面積482平方呎，平均實用呎價10,373元。太古城全月暫錄13宗成交，平均實用呎價下降至1.4萬元以下。

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太古城。
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