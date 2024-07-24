將軍澳天晉三房套1550萬沽　收租客持貨8年、升值逾三成｜多圖

二手市場疲弱，將軍澳天晉有三房套以1,550萬元沽出，呎價17,981元，單位放盤逾一年累劈450萬元。至於，上手業主持貨八年，轉手帳面升值逾三成。



美聯物業分行區域經理黃少明表示，是次成交為將軍澳天晉1期2座中層A室，實用面積862平方呎，屬三房套連士多房及工人套房。據放盤圖片所見，單位長型開則，外望少量海景，內籠新淨企理。

↓↓將軍澳天晉1期2座中層A室↓↓

放盤逾一年累劈450萬元

據知，單位最初用作收租用，於去年5月以2,000萬元叫價放盤，新近劈價至1,580萬元後，終以1,550萬元沽出，呎價17,981元。換言之，單位放盤逾一年累劈450萬元易手。至於，新買家為同區換樓客。

據知，原業主於2016年以1,172萬元買入單位收租，持貨至今8年，是次轉手帳面升值378萬元，單位期內升值32.3%。