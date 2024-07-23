高山企業3600萬蝕沽灣仔地舖 買入15年仍蝕兩球、貶值5%
撰文：李明珠
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商舖市場淡靜，資深投資者蝕讓沽舖套現。高山企業（0616）宣佈最新向實地置業出售灣仔莊士敦道一伙地舖，成交價3,600萬元，呎價4.5萬元。高山企業於15年前買入舖位，持貨多年帳面仍要蝕讓200萬元離場，蝕幅約5%。
上述地舖位處灣仔莊士敦道148號，建築面積約800平方呎。物業最新以3,600萬元易手，折合呎價45,000元。舖位現由珠寶店以每月12萬元承租，租約至2025年，估計新買家可享4.5厘租金回報。
2009年買入舖位仍蝕200萬
據悉，新買家為本地投資者張實來。他於2022年曾以2.6億元向資深投資者羅家寶購入灣仔莊士敦道138號一伙地舖，如今再購入同地段舖位作投資。
資料顯示，高山企業於於2009年以3,800萬元購入舖位，持貨15年，帳面虧損200萬元離場，物業貶值約5%。
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