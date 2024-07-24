四球買到荃灣「城中村」 呎價7千出頭 上手短炒4個月即賺28萬
撰文：李明珠
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樓價走勢向下，不過投資者看中平價舊樓潛力，成功短炒獲利離場。樓齡逾60年，曾為遷置村的荃灣楊屋道石碧新村，最新錄得一宗短炒個案，有高層單位以446萬元易手，呎價7,252元。值得留意，業主於今年3月以418萬元買入單位後，隨即叫高放售，4個月内炒貴獲利28萬元離場。
該單位為石碧新村B座高層單位，實用面積615平方呎。原業主於今年3月以418萬元買入單位，直至上月初正式收樓後立即於市場放售，最終近日成功以446萬元轉手，折合呎價7,252元。新買家的登記英文姓名為普通話拼音，料具有內地背景。
4個月短炒賺28萬
資料顯示，屋苑今年錄得13宗二手成交，成交價介乎400萬至510萬元，是次成交符合市價水平。
原業主於今年3月以418萬元買入上址，持貨僅4個月轉售，帳面獲利28萬元，期間升值約7%。
1960年代落成、曾為遷置村
石碧新村位於荃灣楊屋道，是香港少數分佈於大廈中的「城中村」，於1960年代初落成，當時作為安置原居於大嶼山石壁山谷中的村民的遷置村。村内早年曾遭拆卸及重建，現僅存4座唐樓，均不設升降機。
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