驗樓｜University Hill 92分　浴室設計太好　變「好心做壞事」？

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，近月陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個3座高層A單位，為開放式戶型，實用面積218平方呎。經明哥仔細驗收，發現單位整體需要修繕地方不多，以執油及刮花污跡為主。惟一處地方屬發展商「好心做壞事」影響住戶使用，但總評分仍達92分。



University Hill位於大埔優景里63號，雖鄰近擬建的港鐵白石角站，屆時步行4至5分鐘即可到達，但項目最快2033年才能完工，住戶仍需等待9年。往返屋苑現暫靠前往大學站的272A、沙田市中心的28S巴士、灣仔的900號及大圍站的82D四條巴士線路，巴士站距屋苑步途約三分鐘，沿路「無瓦遮頭」。



發展商防水做得太足 變「好心做壞事」

經明哥仔細檢驗後，發現單位整體問題不大，除了數處污跡、刮花及牆身油漆不平滑等小問題，浴室有一處設計需要留意。明哥指，浴室門的防水膠邊偏寬，又使用較硬的材質，導致門關合後太緊。再加上圓柱形的門炳把手偏小，住戶難以開關。

但明哥表示，這並非設計上的瑕疵，發展商原意是好的。他解釋，一般浴室門防水措施做到加設門框這步就已經足夠，水已不會經門縫外滲。但「發展商太驚漏水」，故採取雙重保險，門邊增設厚身防水膠邊。

浴室門關合太緊 成年男性難以拉開門

不過反而「好心做壞事」，膠邊令浴室門開合太緊，加上門把手的接觸面積太細，僅容兩隻手指的接觸面積，影響住戶使用。明哥笑言，「防水就一流了，但問題就喺開關上困難啲。」經明哥現場實試，從浴室內拉開門，發現他作為成年男性，亦需非常用力才能拉開門，遑論力氣較小的女性及小朋友。

有見於此，明哥建議業主要求發展商更換為較窄及更軟身的膠邊，「因為門本身已經有框，但發展商驚過頭，就算用軟身少少嘅膠邊，都唔會漏水。」

經明哥從浴室內拉開門，發現他作為成年男性亦需非常用力才能拉開門。（黃浩謙攝）

欲改裝單位設閣樓 明哥：諗辦法收翻靚啲管線

開放式單位的實用面積較細，故此次業主欲善用空間需加建閣樓。明哥表示，觀乎樓底高度，該單位符合改建閣樓的條件，但若想拆除頂上三邊的假天花木廊，為閣樓寬展空間，則仍需斟酌，因開放式廚房的管線和冷氣機喉管皆收納於假天花木廊內，「木廊主要喺為遮醜，拆咗佢就唔好睇，要諗辦法收翻靚啲管線。」

開放式廚房的管線和冷氣機喉管皆收納於假天花木廊內。（黃浩謙攝）

明哥溫馨提示呢兩個地方一定唔郁得

另外明哥強調，有兩個地方無論如何都不能改動。其一是位於天花頂的實心橫梁，與樓層主體結構關聯，一旦拆除會影響建築物穩定。

其二，由於單位採開放式廚房設計，單位天花板頂部配備煙霧感應器和消防花灑，兩者不僅不能拆除，就連改動去其他位置或封上亦屬違法。明哥又提醒業主，消防處每年都會為單位進行年檢，檢查業主有沒有改動或拆除該兩個裝置。

近隔離單位冷氣機平台 明哥提醒鎖好露台門 避免「連環爆」

University Hill 露台未有採時下流行的「三合一」設計。另外，現場未見冷氣外機的蹤影，明哥解釋，單位的冷氣外機鑲於露台假天花頂，屬正常設計。但將來若想維修外機，業主需叫管理處拆除假天花底部的吸音板，方能做到。

明哥發現該單位的露台十分鄰近隔離單位的冷氣機平台。他提醒業主須注意保安問題，出入記得鎖好露台門，「冷氣機平台始終有保安呢個問題存在，方便維修冷氣，但又方便啲人『連環爆』（爆竊）」。

雙層中空玻璃隔音優秀 免車聲及施工噪音滋擾

是次驗收單位鄰近吐露港公路，故當汽車經過時，少不免會有噪音。而將來港鐵白石角站施工，亦會造成噪音滋擾。為達到單位內噪音每小時在70分貝內的要求，明哥發現，單位內使用雙層中空玻璃，而露台假天花亦另設吸音板。

明哥表示，該設計有助加強單位隔音功能，同時隔音效果亦較單層玻璃好，業主開窗與不開窗相差20分貝，不需隔音屏已幫助消除三分一的噪音。記者亦發現關窗後基本上聽不到車聲。

↓↓單位其他扣分位↓↓

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