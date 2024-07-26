3.6萬租到粉嶺兩千呎花園洋房 ！　呎租僅17蚊、14年來首宗租務

近期為租務旺季，有部分洋房物業罕有放租並火速獲承接。已落成約14年的洋房屋苑粉嶺翠林，近日錄得屋苑首宗租務，一伙獨立屋最新以每月約3.6萬元租出，呎租僅17元。原業主持貨12年，享1.8厘回報。



利嘉閣地產粉嶺牽晴間分行高級經理羅富欽表示，該物業為粉嶺翠林雙號屋，實用面積2,104平方呎，為4房雙套連儲物室及書房間隔，外望開揚景觀，另連547平方呎花園及391平方呎天台。業主於4月以3.8萬元放租單位，最終於近日成功以3.6萬元租出，折合呎租約17元。

盤源極少、14年來首宗租務

代理指，屋苑盤源極少，是次為屋苑落成以來首宗租務成交。屋苑於2010年落成，共提供16座獨立屋，面積由2,035至3,306平方呎，並設有會所。

原業主於2012年以約2,462.3萬元一手購入單位，持貨12年，現租金回報僅約1.8厘。