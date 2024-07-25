劈價潮持續　九建「劏房之城」環海‧東岸4伙貨尾劈價最多32%

屯門上嵐近日減價4成促售33伙劈價貨錄即日沽清後，掀起新盤劈價潮。市區方面最新有九建（0034）加入劈價行列，旗下有「劏房之城」之稱的紅磡環海‧東岸，昨日（24日）更新價單，調低四伙一房貨尾售價，劈價幅度由30%至32%不等。



環海‧東岸昨日更新價單，調低4伙一房售價，劈價幅度由30%至32%不等。4伙一房單位包括1A座25樓、26樓、31樓及32樓D室，實用面積均為375平方呎，另不提供任何額外折扣。

高層戶定價由千萬劈價不足700萬

該批單位原先定價由955.7萬元至1,10.6萬元，而最新售價已調低為670萬元至687.2萬元，呎價由17,867至18,325元。當中減幅最為如1A座32樓D室，由舊定價1,010.6萬元，減價至687.2萬元，減價幅度達32%。

九建旗下的「環海．東岸」，一層有36伙，堪稱「納米之城」、「劏房之城」。（高仲明攝）

近年屢錄蝕讓三成個案

事實上，紅磡環海．東岸因開則多達一梯36伙，因此被外界稱為「劏房之城。而該屋苑近年隨大市不斷錄得蝕讓個案。如7月初一伙一房單位最新以545萬元沽出，呎價約16,925元。原業主5年前一手買入，帳面蝕讓近250萬元離場，蝕幅高達31%。

而今年5月份，該屋苑一伙開放式單位以318萬元沽，原業主持貨4年轉手，帳面輸超過一球或27.9%。