趁低吸納｜買家兩個月睇遍各區樓 658萬買啟德嘉匯、上手輸百萬
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。啟德嘉匯一房戶新近以658萬元沽出。上手業主持貨7年，轉手帳面蝕讓92.8萬元。
利嘉閣地產分行經理薛丁武表示，是次成交為啟德嘉匯1座高層G室，實用面積約372平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，向南，外望開揚維港海景。原業主最初以720萬元叫價放盤，議價後以658萬元沽出，呎價約17,688元。
兩個月走遍各區睇樓
至於，新買家為屯門區業主，了解樓價仍調整中，計劃趁低吸納，近兩個月走遍各區睇樓，北至上水粉嶺，南至鴨脷洲。因睇中啟德區發展成熟及單位間隔方正實用，睇樓後即洽購單位。
據知，原業主在2017年以約750.8萬元買入單位，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓92.8萬元，單位期內貶值12.4%。他補充，該屋苑目前約83個單位放盤，最低入場費約由550萬元起。
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