嘉湖山莊三房現「4字頭」　心急業主減價4次求沽、呎價7800元

樓價持續下跌，部分業主信心減弱，低價沽貨。天水圍指標屋苑嘉湖山莊最新再錄低價成交，一伙三房單位僅以430萬元沽出，成交呎價7,800元，跌穿8,000元關口。



利嘉閣分行經理張啟源表示，該單位為樂湖居6座高層D室，實用面積551平方呎，三房間隔，座向南，外望開揚園林景觀為主。據悉，原業主於5月叫價490萬元放盤，由於心急放售，期間一直下調叫價，累積減價共4次。最終於近日以430萬元售出予區内買家，折合呎價7,800元。

低近期市價約一成

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為8,616元，是次成交呎價較市價低出約9.5%。代理亦指，是次單位位處高層，座向比較好，最新造價屬平價成交。原業主於2014年以305萬元購入單位，持貨10年，最新帳面獲利125萬元或升值約4成。

天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

7月初同屋苑三房驚現388萬

事實上，近月嘉湖山莊也頻頻錄得低價成交個案，如7月初嘉湖山莊樂湖居13座低層C室，實用面積551平方呎，三房間隔，6月底開價468萬元，累減80萬元或17%，最終以「意頭價」388萬元沽出，跌穿400萬元，呎價7,042元，險守七千元關口。