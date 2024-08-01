太古城長情業主減價出貨　放盤兩周1980萬沽　31年賺1292萬｜多圖

市場新盤低價開售，搶佔二手市場購買力，令部分業主只能擴大議價空間沽貨。鰂魚涌藍籌屋苑太古城有一伙三房戶新近錄成交，放盤兩周累減120萬元，最終以1,980萬元沽出，長情業主持貨31年升值近1.9倍，是次沽出單位勁賺1,292萬元。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交單位為太古城美菊閣中低層A室，實用面積1,114平方呎，屬三房兩廁連工人房間隔，座向東北望海景及園景。原業主於今月中旬以2,100萬元叫價，放盤僅兩周便獲以1,980萬元成交，累減120萬元或約5.7%，呎價17,774元。

↓↓太古城美菊閣中低層A室↓↓

太古城美菊閣中低層A室。（代理提供）

持貨31年升值近1.9倍

據悉，原業主於1993年9月以688萬元購入單位，持貨至今31年，是次沽出單位帳面獲利1,292萬元，單位期內升值近1.9倍。

最新成交價較估價最高153萬

另據中銀,及恒生網上銀行估價，上述單位估價分別為1,892萬元及1,827萬元，即最新成交價分別較估價高出88萬元及153萬元，屬高估價成交。