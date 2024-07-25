灣仔資本中心高層全層2.2億沽 原業主蝕2180萬離場
撰文：黃祐樺
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灣仔商廈錄蝕讓個案。灣仔告士打道商廈資本中心高層全層連3個車位，於6月底以2.212億元沽出，較去年10月份易手的對上一層23樓，賣平1,480萬元或6.28%。是次易手的22樓全層，原業主持貨約9年，貶值約9%。
是次成交物業為資本中心22樓全層連3個車位，全層建築面積約15,627平方呎，以成交價計算，平均呎價14,065元。
較對上層23樓賣平1480萬元
翻查資料顯示，是次買家以公司名義入市（置順有限公司），該公司背後股東報稱為GRL21 NOMINEE LIMITED及同時亦有三名分別姓詹、劉、曲的董事。其中曲姓董事英文以普通話拼音。
參考資本中心對上一層23樓成交個案，於2023年10月以2.36億元連3個車位沽出，呎價1.5萬元。即今次22樓全層的成交個案較9個月前賣平1480萬元或6.28%。
上手9年蝕讓2,180萬
據知，原業主於2015年以2.43億元入市， 持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓2,180萬元，單位期內貶讓8.97%。
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