「海味大王」庾柱林3.3億沽九龍塘獨立屋　呎價近5.1萬

豪宅市場持續暢旺，錄得大額成交。曾為九龍區最貴屋地九龍塘德雲道7號一伙獨立屋，最新以3.33億元沽出，呎價約50,980元。據悉，物業由「海味大王」庾柱林早年買入後自行重建獨立屋。



市場消息指，上述物業為九龍塘德雲道7號，該屋地建築面積為11,140平方呎，最高地積比率0.6倍，可建樓面約6,684平方呎。

物業為一幢於2014年4月落成、樓高3層的獨立屋，實用面積6,532平方呎。物業最新以3.33億元沽出，折合呎價約50,980元。至於新買家料為內地客。

九龍塘德雲道7號獨立屋。

原由「海味大王」庾柱林持有

資料顯示，物業由TOP SPRING HOLDING LIMITED公司名義所持有，其中公司董事為本地老牌海味商人庾柱林。物業於2008年由該公司以1.15億元購入，其後自行重建獨立屋，而於2013年時曾市傳再以3.5億元轉售，但未有資料記錄。以最新成交價計算，單位較11年前市傳成交價低1,700萬元或5%。

據了解，近月九龍塘也有大額豪宅成交個案，如鄰近的根德道單號屋地以2.3億元沽出。

事實上，「海味大王」庾柱林近年在物業市場上也有動作，如在2023年9月以6,000萬元買入上環文咸西街48至48A號信裕大廈多層舖位。該舖位業主為經營海味生意、歌手周國賢家族開設的信裕有限公司。