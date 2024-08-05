長情客因一原因等足5年！終792萬買入藍田滙景花園「特色」心頭好

市場交投淡靜，部分優質單位罕有推出市場放售。藍田滙景花園一伙三房單位最新以792萬元沽出，呎價12,899元，貼近近期市價。單位擁全海景致，屬屋苑罕有，由2019年至今僅錄2宗同類單位成交個案。



美林物業滙景分行高級客戶經理林小燕表示，該單位為滙景花園7座高層E室，實用面積614平方呎，三房間隔，坐擁正南。單位最大特色為景觀，享有開揚山、海景致。據悉，新買家鍾情同類單位，5年間一直苦等同類放盤。

於近日得悉上址放售後，即被單位全海景景觀吸引，只憑放盤相片已決定拍板入市。最終斥資792萬元承接單位，折合呎價12,899元。

↓↓滙景花園7座高層E室↓↓

滙景花園7座高層E室外望景觀。（代理相片）

同類戶供應稀少、5年僅錄2宗二手成交

代理指，同類單位僅位處屋苑的E室及F室，亦只有22樓以上的高層戶才享相同景觀，因此供應稀少，屬屋苑優質戶型。而由2019年至今，市場上僅錄得2宗同類二手成交個案。

原業主於2004年以325萬元買入，持貨20年，是次成交帳面獲利467萬元，期內升值1.4倍。