南昌邨145呎開放式公屋月租8千、呎租55蚊　逼近南昌站上蓋私樓！

暑期租務市場熾熱，公屋亦被捲入搶租潮。南昌邨一伙開放式單位新近以8,000元租出，呎租高達55元，創屋苑近年新高，呎租更逼近鄰近港鐵站上蓋私樓水平。



市場消息指，上述單位為南昌邨昌遜樓中層3室，實用面積145平方呎，開放式間隔，外望開揚樓景。業主原先叫價8,800元放租，最新減價至8,000元租出，累減9%，折合呎租約55元，創屋苑近年新高。

南昌邨。（馮國良攝）

呎租逼近南昌站上蓋匯璽

資料顯示，屋苑鄰近的南昌站上蓋私樓匯璽近期亦錄多宗租務成交。當中最新一伙三期3座高層8樓D室，實用面積267平方呎，開放式單位以16,000元租出，折合呎租60元，呎租與是次南昌邨單位相差約9%。

若以匯璽大單位作比較，三期7座高層E室，實用面積為461平方呎的兩房單位則以23,500元租出，呎租51元，即是次單位呎租較其還要高出7%。

業主於2019年11月以200萬元連地價買入單位，持貨5年，最新可享4.8厘租金回報。