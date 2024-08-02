西營盤翰林峰開放式月租1.9萬、呎租88元　貴過南區貝沙灣豪宅

二手市場成交淡靜，惟租金成交不斷。據差估署資料顯示，6月份私樓租金指數報189點，創過去四年半新高紀錄。西營盤翰林峰一伙216平方呎開放式單位，新近以每月1.9萬元租出，呎租約88元，若以呎租計，更貴過南區貝沙灣豪宅。



中原地產分行高級資深分區營業經理梁志昌表示，是次租賃成交為西營盤翰林峰5座低層C室，實用面積216平方呎，開放式間隔，外望學校景，單位最初以叫價1.9萬元放租，放盤不足一個月獲零議價承租，呎租約88元。

至於，新租客為內地生，因鍾情單位鄰近學校且方便上學，睇樓後一小時內即決定承租單位。據知，業主則於2017年以573萬元購入單位，持貨7年，以是次租金計，單位回報約4厘。

西營盤半新盤翰林峰。

西營盤開放式呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為二期南岸6座高層B室，實用面積為1,251平方呎，屬三房套房連儲物房間隔，以6.2萬元租出，呎租為49.6元。換言之，若以呎租計上述翰林峰低層開放式的呎租貴過南區豪宅。