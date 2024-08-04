青衣藍澄灣兩房高估價3%沽　惟樓價4年蒸發逾一球

二手市場續以蝕讓為主，青衣藍澄灣有兩房戶以490萬元蝕沽，原業主持貨4年轉手帳蝕逾一球，仍高估價逾3%。



利嘉閣地產分行助理分區市務經理蕭浩麟表示，是次成交為青衣藍澄灣2座低層H室，實用面積約451平方呎，屬兩房間隔，望內園景及部分海景。原業主以510萬元叫價放盤，最終以490萬元成交，呎價約10,865元。

青衣藍澄灣。

持貨4年轉手蝕逾一球

至於，新買家為區內換樓客，因認為單位間隔實用、會所設備齊全，加上面向內園境及可望部分海景，決定洽購單位。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為484萬元，而恒生估價則為473萬元。即最新成交價較估價高出1.2%至3.6%。

據悉，原業主在2020年以約600萬元買入單位， 持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓110萬元，單位期內貶值18.3%。蕭浩麟補充，該屋苑本月暫錄約3宗成交；現有約50個單位放盤，最低入場費由約500萬元起。