炒家賺錢唔想其他人知道｜湯文亮

有KOL話，傳媒雖然一面倒報道賣樓蝕錢個案，但原來有不少炒家賺錢，點解當事人唔澄清。KOL可能唔知道，賺錢的炒家不但唔會澄清，甚至問他們都唔會承認。如果高調話自己賺錢，即是斷自己米路。



何謂炒家，低買高賣者，如何低買，最直接方法就是鋤價。老實說，如果由炒家自己鋤價，效果不會很大，賣家會認為炒家想低價買入他們的物業，當然會鋤價，一定唔係咁輕易就範，最後即使炒家可以買到，必定用多好多錢，隨時會由賺變蝕。但其他人與炒家又非親非故，又點會替炒家鋤價。

（資料圖片/香港01）

傳媒又唔同，傳媒知道一般冇樓市民都喜歡聽到樓價下跌報道，於是集中報道那些劈價蝕讓個案，無形中幫了炒家鋤價，有不少業主見到有咁多人蝕錢賣樓，擔心樓價繼續下跌而賣樓，炒家便得其所哉，炒家見傳媒幫他們鋤價，又點會糾正傳媒報道，甚至唔希望傳媒報道炒家摸售賺錢的個案。所以，大家一面倒聽到物業市場的劈價蝕讓個案，摸售賺錢的只是會間中出現。

如果KOL有留意一下，市場上有咁多劈價蝕讓個案，樓價指數應該大幅下跌，而事實上樓價指數截至今年七月底，亦只不過下跌了3%，今年樓市升跌，鹿死誰手仍未知道，萬一年尾發覺今年樓價持平，一定要賣樓的業主就冇得好講，但那些冇必要賣樓而將物業以低於市價賣走的業主不知有何感想。

（資料圖片/香港01）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。