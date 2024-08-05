用家500萬買北角百福花園三房　上手持貨5年勁蝕33.3%

港島屋苑錄得大蝕讓個案。北角百福花園一伙三房戶以500萬元沽出，較5年前買入價大幅度貶值約33.3%。



中原地產資深區域營業董事林龍南表示，上述單位為北角百福花園百祥閣低層G室，實用面積547平方呎，3房間隔，單位今年3月以560萬元放售，最終以500萬元沽出，累減60萬元或約一成，呎價9,141元。

2019年買入價750萬

據了解，新買家為用家，心儀單位間隔實用，附裝修，見價格合適即入市單位自用。原業主則於2019年5月以750萬元買入單位，持貨5年，是之沽出帳面需蝕讓250萬元，單位貶值約33.3%。

北角百福花園。（資料圖片）

7月同屋苑兩房勁蝕38%

翻查同屋苑其他成交紀錄，該屋苑在7月份也錄得勁蝕個案，德福閣中層F室兩房戶，實用面積410平方呎，以425萬元沽出，呎價10,366元。成交價較2019年買入價大幅貶值38%。

北角百福花園。（代理圖片）