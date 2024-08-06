日出康城晉海兩房686萬沽　放盤一年3度劈價兩成　持貨7年帳蝕2球

樓市走勢向下，部分單位需大幅減價求沽。將軍澳日出康城晉海一伙兩房單位，新近以686萬元成交，呎價12,704元。原業主於7年前買入帳面蝕讓209萬元離場，貶值超過兩成。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為晉海5A座高層A室，實用面積540平方呎，兩房連士多房間隔。原業主早於去年7月放盤，叫價850萬元，惟一直未獲承接。

期間曾三度減價至750萬元，直至近日終獲買家議價以686萬元成交，累減164萬元約19%，折合呎價12,704元。

↓↓晉海5A座高層A室↓↓

（代理提供）

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一手買入貶值逾2成

代理表示，是次單位屬低市價成交，同類單位現時市價約720萬元左右。原業主於2017年11月以894.9萬元一手買入單位，持貨7年，帳面損失208.9萬元，期内貶值23.3%。