其士太子道西PRINCE WESIDENCE全幢出租 月租最平1.6萬起
撰文：李明珠
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其士集團旗下太子道西292號收租項目今日（13日）正式命名為PRINCE WESIDENCE，並首度開放3伙現樓示範單位。項目目前以放租形式推出市場，首批將推出一房至兩房戶型，目標呎租51至69元，最低月租1.6萬元起，料最快於周內招租並開放示範單位予公眾參觀。
擬推一房、兩房分層收租 呎租51至69元 最平月租1.6萬起
其士集團物業發展部銷售及市場經理曾家進表示，項目共設58伙單位，當中分層單位佔50伙，實用面積329至579平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，另設8伙高層特色單位，實用面積963至2,528平方呎，戶型涵蓋兩房至四房。
其士曾家進：因應市場走勢改變 決定將項目全幢放租
曾表示，由於因應市場走勢改變，加上區內租屋需求旺盛，最新決定將項目全幢放租。預計首批會推出一房至兩房分層單位，目標呎租51至69元，最低月租為16,000元起。
項目亦會推出不同的靈活出租計畫作配合，包括連傢俬計畫等。部署最快於本週內正式進行招租，及開放示範單位予公眾參觀。
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