精明業主賣樓止賺　1.8萬轉租荃灣麗城　一邊租樓、一邊觀望樓市

二手市場成交淡靜，惟租務成交不斷。據差估署資料顯示，6月份私樓租金指數報189點，創過去四年半新高紀錄。有代理指出，荃灣區一帶住宅屋苑8月至今不足半個月，已累錄約95宗租賃成交。



中原地產副區域營業董事余俊文表示，是次租賃成交為麗城花園1期2座低層A室，實用面積644平方呎，屬三房套房間隔，單位新近以零議價1.8萬元租出，呎租28元。

荃灣麗城花園。（高詩琦攝）

新租客「落車」賣樓止賺 1.8萬轉租麗城三房

據知，新租客屬區內客，由於預計樓價會繼續下跌，最近沽出自住物業先行止賺套現，並選擇轉做租客，一邊租樓一邊觀望樓市發展。

至於，業主早於1987年以61.88萬元入市，以是次租金計，單位回報高達35厘。不過，若按同類單位市值售價約630萬元計，市值租金回報則為3.5厘。