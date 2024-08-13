納米樓蝕入肉　長沙灣曉悅失守300萬關口　持貨10年勁蝕2成︱多圖

二手樓繼續以蝕讓盤作主導，長沙灣曉悅一伙開放式單位新近以280萬元成交，呎價僅14,508元，原業主持貨10年都要帳面蝕逾兩成離場。翻查資料指，曉悅三年間未曾有成交以低於300萬元成交，料是次成交創下該屋苑三年新低。



美聯物業聯席區域經理黃椿璿表示，是次成交單位為長沙灣曉悅低層C室，實用面積約193平方呎，屬開放式間隔。原業主早前以295萬元叫價放盤，近期獲區內買家洽詢，最後因應市況，減價15萬元，單位新近以280萬元成交，折合實用呎價約14,508元。

代理指出，新買家心儀區內發展成熟，見物業位處鬧市，加上單位內櫳企理，故決定承接單位自住。

2014年底買入價351.5萬

據了解，原業主於2014年12月以351.5萬元買入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面虧蝕約71.5萬元，或約20.3%。

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長沙灣曉悅低層C室。（代理提供）

失守300萬關口 創三年新低

翻查資料指，曉悅三年間未曾有成交以低於300萬元成交。由2021年8月起計，曉悅共錄28宗成交，當中成交價由327.2萬元至628萬元，故是次成交料創下該屋苑三年新低價。

值得留意的是，該屋苑三年間的蝕讓成交大多於「納米樓」戶型單位出現，面積介乎193平方呎至220平方呎，蝕幅由1%至20%不等。

撇除是次成交計，最大蝕幅單位為長沙灣曉悅低層D室，單位面積為193平方呎，屬開放式間隔。原業主於2018年以438萬元買入單位，並於2022年以352萬元沽出單位，持貨4年帳面勁蝕2成離場。

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長沙灣曉悅低層D室。（代理提供）

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