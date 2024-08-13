納米樓蝕入肉 長沙灣曉悅失守300萬關口 持貨10年勁蝕2成︱多圖
撰文：柳英傑
出版：更新：
二手樓繼續以蝕讓盤作主導，長沙灣曉悅一伙開放式單位新近以280萬元成交，呎價僅14,508元，原業主持貨10年都要帳面蝕逾兩成離場。翻查資料指，曉悅三年間未曾有成交以低於300萬元成交，料是次成交創下該屋苑三年新低。
美聯物業聯席區域經理黃椿璿表示，是次成交單位為長沙灣曉悅低層C室，實用面積約193平方呎，屬開放式間隔。原業主早前以295萬元叫價放盤，近期獲區內買家洽詢，最後因應市況，減價15萬元，單位新近以280萬元成交，折合實用呎價約14,508元。
代理指出，新買家心儀區內發展成熟，見物業位處鬧市，加上單位內櫳企理，故決定承接單位自住。
2014年底買入價351.5萬
據了解，原業主於2014年12月以351.5萬元買入上述單位，持貨約10年，是次轉手帳面虧蝕約71.5萬元，或約20.3%。
↓↓長沙灣曉悅低層C室↓↓
失守300萬關口 創三年新低
翻查資料指，曉悅三年間未曾有成交以低於300萬元成交。由2021年8月起計，曉悅共錄28宗成交，當中成交價由327.2萬元至628萬元，故是次成交料創下該屋苑三年新低價。
值得留意的是，該屋苑三年間的蝕讓成交大多於「納米樓」戶型單位出現，面積介乎193平方呎至220平方呎，蝕幅由1%至20%不等。
撇除是次成交計，最大蝕幅單位為長沙灣曉悅低層D室，單位面積為193平方呎，屬開放式間隔。原業主於2018年以438萬元買入單位，並於2022年以352萬元沽出單位，持貨4年帳面勁蝕2成離場。
↓↓長沙灣曉悅低層D室↓↓
+1
300萬買西灣河私樓三房！呎價7042元 每月收租1.65萬、回報6.6厘啟德柏蔚森I加推新價單 入場兩房714.3萬起 周五開售65伙市建局九龍城啟德道/沙浦道項目 邀30家發展商入標競投無視減息利好消息 業主睇淡898萬急沽紅磡海逸豪園、寧蝕1球離場