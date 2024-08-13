15年前呎價4.2萬創全港一房紀錄　珠寶商人名鑄一房終大蝕35%離場

市區豪宅樓價大挫，尖沙咀名鑄一位從事珠寶生意的商人，以1,600萬元沽出名鑄一伙一房戶，較15年前一手買入價帳面大插水約35%，創項目最大蝕幅，樓價蒸發850萬元。



據代理消息，上述單位為尖沙咀名鑄高層D室，實用面積約586平方呎，一房間隔，近月以蝕讓價推出，叫價約1,800萬元，最終進一步減價至1,600萬元沽出，成交呎價約27,304元。

2009年買入價2450萬、實用呎價4.18萬

上述單位原業主為姓劉的本地客，從事珠寶生意，早於2009年9月份以約2,450萬元一手購入，以最新成交價計算，帳面跌價多達34.7%。而當年實用呎價高達41,809元，為當時全港一房呎價新高紀錄。

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）

事實上，本月初名鑄也有同廈業主以接近15年前的「平手價」推出放盤。上述單位為尖沙咀河內道18號名鑄28樓G室，單位實用面積為1,033平方呎，屬兩房一套連儲物室間隔，目前單位受業主委託以交吉形式出售，意向價2,500萬元。

惟翻查資料，原業主於2009年以2,450.6萬元買入該單位，即時隔15年以接近當年買入價「平手」放盤，僅僅高出約50萬元。如單位最終成交沽出，扣除各類交易成本，相信仍需要損手離場。

尖沙咀名鑄。（資料圖片）

尖沙咀名鑄蝕讓不斷 名人蝕沽個案屢見不鮮

尖沙咀名鑄近年蝕讓個案不斷，當中不乏名人沽貨。當中包括譚仔雲南米線家族成員「四妹」譚艷萍所持有名鑄高層B室，於本月以約1.5億元蝕讓沽出，持貨6年轉售帳面蝕約1,100萬元，單位貶值6.2%。

另外，內地科企高層來港買樓都曾蝕讓離場。由騰訊副總裁姚曉光持有的名鑄高層D室於2023年以7,120萬元沽出，較其2017年中買入價9,800萬元，帳面貶值約27%，蒸發2,680萬元。若連同買入時的辣招稅款1,470萬元及其他使費，實蝕金額高達約4,320萬元。

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）