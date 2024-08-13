新盤戰報｜ST. GEORGE'S MANSIONS四房7628萬沽　瓏珀山沽2伙

新盤持續錄得大額成交。信置（0083）與中電旗下的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS一連兩日錄得成交，一伙四房單位於今日（13日）以7,628萬元售出，呎價36,550元。



成交記錄冊顯示，該單位為3座2樓A室，實用面積2,087平方呎，四房間隔。單位最新以7,628萬元售出，呎價36,550元。發展商指，項目本月已累售6伙，套現逾4.3億元。而全盤目前累售60伙，吸金逾60億元， 當中有5伙為特色戶。

何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS。

沙田瓏珀山單日連沽2伙

另外，新地（0016）旗下的沙田瓏珀山單日連錄2宗成交，涉及的單位分別為Crown Tower的17樓C室，實用面積1,494平方呎，屬四房雙套間隔，成交價2,720萬元，呎價18,206元。

另一伙為King Tower 2 10樓A室，實用面積1,061平方呎，三房套間隔，成交價1,749.7萬元，呎價16,491元。發展商指，項目於11周內累沽共69伙，套現約13.5億元。