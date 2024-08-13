PRINCE WESIDENCE示位曝光　大地色原木灰色主調　目標呎租近70元

其士集團旗下太子道西292號收租項目PRINCE WESIDENCE，首度開放3伙現樓示範單位，戶型包括一房至兩房。發展商預告最快於周內招租，並開放示範單位予公眾參觀。首批將推出一房至兩房戶型，目標呎租51至69元，最低月租1.6萬元起。



↓↓12樓A室連傢私示範單位↓↓

12樓A室連傢私示範單位，設廣角玻璃窗外望獅子山景。（盧翊銘攝）

12樓A室連傢私示範單位。（盧翊銘攝）

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一房睡房設廣角玻璃窗 望開揚獅子山景

是次開放三伙示範單位屬12樓A至C室。首先屬12樓A室屬一房間隔，實用面積329平方呎，連露台及工作平台。單位使用原木大地色調，客飯廳方正實用，可擺放二人餐桌及同色系餐椅。

另客飯廳連接室外露台，可增加自然光線入屋，另開放式廚房呈長形設計。 睡房間隔寬敞實用，連接工作平台，設有廣角玻璃窗戶，面向開揚獅子山景。

↓↓12樓B室連傢私示範單位↓↓

12樓B室連傢私示範單位。（盧翊銘攝）

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兩房採大地色原木及灰色為主調

第二間為12樓B室屬兩房間隔，實用面積561平方呎，連露台及工作平台。全屋以大地色原木及灰色為主調。客飯廳面向開揚城市及綠化景觀，飯廳呈長方形，擺放雙人餐桌及同色系餐椅。另開放式廚房採用L型設計。

主人睡房則寬敞實用，可擺放雙人床及多功能收納架。同時主人房連接戶外露台，提高採光度。另睡房亦以原木色調，可擺放深木紋色雙人收納床。

↓↓12樓C室連傢私示範單位↓↓

12樓C室連傢私示範單位。（盧翊銘攝）

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另一伙一房擺放雙人床後仍可三邊落床

第三間為12樓C室，同屬一房間隔，實用面積388平方呎，連露台及工作平台。全屋同樣採用大地色系及灰色為主調，客飯廳呈長方形，並連接戶外露台。另開放式廚房同樣採L型工作檯睡房空間感十足，擺放雙人床後仍可三邊落床。