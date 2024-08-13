地產代理變身炒家！　持貨3個月勁賺65萬　馬鞍山居屋急升兩成

樓市持續下挫，不過熟識市道的地產代理卻把握樓市全面撤辣及跌市機遇，成功在短時間內低價入市，再炒高沽貨。市場消息透露，一名任職馬鞍山區的地產代理，在今年撤辣後、4月份以自由市場價335萬元買入馬鞍山居屋錦鞍苑一伙兩房戶，最新有消息指該單位成功以400萬元重新沽出，即在過去約3個多月，帳面升值約19%，樓價帳面炒貴65萬元。



4月份買入價335萬 最新400萬沽出

上述成交個案為馬鞍山錦鞍苑C座（寶鞍閣）中層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，享部份吐露港海景。該單位在今年4月份由一名在區內任職的姚姓地產代理，以自由市場價335萬元買入，呎價約8,354元。

其後在7月份重新放盤，叫價420萬元，經議價後成功以約400萬元沽出，呎價升至9,975元。

記者致電即時收線不作回應

《香港01》記者致電向姚姓地產代理查詢，惟接通後未有回應隨即收線。

錦鞍苑位於馬鞍山恆錦街20號，早於1987年入伙，設有3座，提供1,050個單位，實用面積由401至402平方呎。

馬鞍山錦鞍苑。（網上圖片）

事實上，近月樓市走勢向下，不過市況也有一定波幅，部份投資者把握政府全面撤辣的機會入市，其後在數個月成功提價沽貨，成功短炒。當中美孚有「師奶兵團」於撤辣後FULL PAY買入美孚新邨兩房，持貨3個月即以570萬元沽出，轉手帳面賺40萬元。