地產代理變身炒家！ 持貨3個月勁賺65萬 馬鞍山居屋急升兩成
撰文：蔡偉南 李明珠
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樓市持續下挫，不過熟識市道的地產代理卻把握樓市全面撤辣及跌市機遇，成功在短時間內低價入市，再炒高沽貨。市場消息透露，一名任職馬鞍山區的地產代理，在今年撤辣後、4月份以自由市場價335萬元買入馬鞍山居屋錦鞍苑一伙兩房戶，最新有消息指該單位成功以400萬元重新沽出，即在過去約3個多月，帳面升值約19%，樓價帳面炒貴65萬元。
4月份買入價335萬 最新400萬沽出
上述成交個案為馬鞍山錦鞍苑C座（寶鞍閣）中層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，享部份吐露港海景。該單位在今年4月份由一名在區內任職的姚姓地產代理，以自由市場價335萬元買入，呎價約8,354元。
其後在7月份重新放盤，叫價420萬元，經議價後成功以約400萬元沽出，呎價升至9,975元。
記者致電即時收線不作回應
《香港01》記者致電向姚姓地產代理查詢，惟接通後未有回應隨即收線。
錦鞍苑位於馬鞍山恆錦街20號，早於1987年入伙，設有3座，提供1,050個單位，實用面積由401至402平方呎。
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事實上，近月樓市走勢向下，不過市況也有一定波幅，部份投資者把握政府全面撤辣的機會入市，其後在數個月成功提價沽貨，成功短炒。當中美孚有「師奶兵團」於撤辣後FULL PAY買入美孚新邨兩房，持貨3個月即以570萬元沽出，轉手帳面賺40萬元。
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