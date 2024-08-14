內地KTV攻港！「魅KTV」月租30萬落戶蘭桂坊　料最快12月開幕

零售市道疲弱，核心區空置率高置，租金較高位大幅回落，有內地品牌趁機攻港，並搶佔夜場生意。市場消息透露，在內地擁有超過500間分店的KTV品牌「魅KTV」，最新進駐「蘭桂坊之父」盛智文持有的中環蘭桂坊加州大廈低層單位，每月租金約30萬元。



盛智文確認租務 料更多內地公司來港開拓業務

市場消息指出，上述物業為中環蘭桂坊加州大廈4樓全層，面積約7,400平方呎，每月租金約30萬元，呎租約40.5元。

「蘭桂坊之父」盛智文回覆《香港01》確認該宗租務個案，他表示，好開心有新租戶進駐旗下加洲大廈，為該廈第二個來自內地的租戶，他預計「魅KTV」將會在今年12月開幕，又透露該店將會由新加坡設計師負責裝修及設計工程。他又估計，未來將會有更多內地公司來港開拓業務。

蘭桂坊集團主席盛智文。（資料圖片）

市傳簽下3年死約 最快今年12月開幕

上址新租戶為內地KTV店「魅KTV」。據了解，該內地KTV品牌近期與業主一方直接洽談租務，預計簽下「3+3」租約，即3年死約及3年生約。市場預計該KTV店短期內進行裝修，或最快今年於12月開幕。

全國擁528家分店 並有142家正在籌備

「魅KTV」為內地知名KTV品牌，據該集團網站資料，該品牌在全國擁有528家分店，而正在籌備的分店則有142家，規模龐大。而上述蘭桂坊加州大廈4樓租務，預計將作為進軍香港的首家旗艦店。

魅KTV在全國擁有528家分店，而正在籌備的分店則有142家。

市傳魅KTV早在3月到港考察

值得留意，在今年3月至4月份，市場已有消息內地「魅KTV」已派團隊來港考察，惟當時因租金及版權等問題需要解決，暫未有進展。

據了解，「魅KTV」近年在內地不斷擴充，其內部裝修設備、服務體驗較佳，KTV房間四面牆均是大螢幕，中間設有小舞台，並放有落地型咪高峰，吸引不少港人前往。

事實上，近年香港興起北上消費，坊間早已有大量北上消費攻略，其中「魅KTV」也是被推介的選項之一。如福田的領展中心分店，每日營業時間由早上10時至翌日清晨6點，人均消費為141元（人民幣）。