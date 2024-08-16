旺角SOYO雋薈首錄租務　開放式戶1.05萬租出　呎租69.1元

近期為租務旺季，部分入伙新盤首錄租務個案。益兆集團控股及俊和發展集團旗下旺角納米盤SOYO雋薈，一伙開放式單位以1.05萬元租出，呎租約69.1元。



益兆集團控股及俊和發展集團旗下旺角納米盤SOYO雋薈，亦錄首宗租務成交。香港置業分行區域董事方文偉表示，是次租賃成交為雋薈低層C室，實用面積約152平方呎，屬開放式間隔，望樓景。單位以1.35萬元放租約1星期後獲學生承租，經雙方議價以約1.05萬元成交，呎租約69.1元。

業主於2022年1月以357.2萬購入單位，以是次租金計，單位租金回報率3.53厘。

旺角納米盤SOYO雋薈示範單位。

柏蔚森I錄預租、兩房業主入伙後料獲2.4萬月租

另外，啟德新盤柏蔚森I最新錄得預租登記。涉及的單位為柏蔚森I的5座10樓G室，實用面積469平方呎，屬兩房間隔。

成交記錄冊顯示，業主於7月以828萬元買入單位，並選用發展商提供的「匠心租務安排」付款計劃。單位最新獲發展商簽署預租文件，指將為單位提供為期兩年租務安排，由發展商提供指定租客。並承諾每年租金會為單位樓價的3.5%，租金每半年預繳一次。按單位成交價計，業主將於入伙後每月獲約2.4萬元租金。