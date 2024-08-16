將軍澳居屋靚裝兩房月租1.38萬、呎租32元　放租僅一日火速租出

近期租務市場旺盛，部分有靚裝修單位火速獲租客承接。將軍澳富康花園一伙兩房單位最新以13,800元租出，呎租32元。業主放租僅一日即獲承接，料享3.7厘租金回報。



世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，上述單位為富康花園1座中層F室，實用面積431平方呎，兩房間隔，單位裝修新淨企理。業主原先叫價15,000元放租，短短一日内即獲租客洽詢，最終議價以13,800元成交，減價1,200元，折合呎租32元。

↓↓富康花園1座中層F室↓↓

2017年買入享3.7厘回報

資料顯示，屋苑今年租務成交的呎租介乎28至33元，可見是次單位租金屬市價偏高水平。業主於2017年以443萬買入單位，持貨7年，現享租金回報3.7厘。