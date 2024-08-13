300萬買西灣河私樓三房！呎價7042元 每月收租1.65萬、回報6.6厘
撰文：李明珠
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近期市場交投以平價盤為主。西灣河萬康大廈一伙三房單位，新近以300萬元連租約沽出，呎價僅7,042元，呎價創近年新低。單位目前每月以16,500元租出，租金回報高達至6.6厘。按近期大行平均3.5厘定存利率計算，單位回報較銀行定期高出近9成。
世紀21溢榮地產營業董事郭少玲表示，該單位為萬康大廈高層I室，實用面積426平方呎，屬三房間隔。原業主於去年3月叫價420萬元連租約放盤，惟一直未獲承接，直至今年5月主動下調叫價至350萬元後，最終獲新買家議價以300萬元成交，累減120萬元近3成，折合呎價7,042元。
租金回報達6.6厘高過定期
代理指，單位目前以每月16,500元租出，新買家買入即享6.6厘回報。按近期大行平均3.5厘定存利率計算，單位回報較銀行定期高出近9成。另外，大廈近年二手成交不多，扣除特殊成交個案後，是次單位成交呎價至少創3年新低。
原業主於2003年以50萬元購入上址，持貨21年轉手帳面獲利250萬元，單位期內升值5倍。
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