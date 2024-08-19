旅客回流名錶擴版圖　OMEGA25萬月租羅素街地舖　高峰回落逾8成

中港兩地開關後，旅客入境量有所回升，帶動本港零售市道恢復步伐。一直名牌林立，曾經為全球舖租最貴之一街道銅鑼灣羅素街新近錄租賃成交。名錶品牌OMEGA趁隔壁租戶撤走，提價租入新舖，再次擴張其品牌於「名牌街」版圖。



上述租賃成交舖位為銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下D號地舖，面積近795平方呎，舖位新近以25萬元租出。新租客為名錶品牌OMEGA，該品牌於羅素街金朝陽中心地下E及F舖亦設有門店，OMEGA見隔壁租客租約完結後，睇中機會提價租入新舖位擴張版圖。

D號地舖舊租客為DUTY ZERO，該品牌為中免集團旗下與外資合營公司，主要售賣酒類及食品。早年已在赤鱲角東薈城設立據點，並於2022年9月以月租35萬元落戶羅素街開設分店，直至2024年7月租約完結遷出，業主隨即放租舖位，新近由OMEGA租入。

鑼灣羅素街金朝陽中心地下D號地舖。

高峰月租150萬 回落近83%

翻查資料指，上述舖位租金最高峰時期要追溯到2015年8月由知名腕錶品牌RADO以月租150萬元租用，當時呎租更高達1,886元，即OMEGA最新租金較高峰期大減83%。

至於上述舖位一直都是以「名牌客」為主，舖位租客曾經有水晶飾品店SWAROVSKI、愛彼錶（Audemars Piguct）、藝術畫廊等等。當中，愛彼錶（Audemars Piguct）為該舖位的長期租客，於2016年進駐舖位，並於2022年初撤出，當時月租約110萬。