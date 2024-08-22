賣極都有！鄧成波家族放售廟街全幢物業　估值1.2億低買入價兩成

舖王鄧成波家族近年受資金問題困擾，頻繁抛售持有物業「救火」。鄧氏早前於6月以6,250萬元蝕讓沽出廟街156至158號全幢物業後，最新再委托代理放售油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈及廟街45號地下及4樓，物業連現有租約出售，估值1.2億元。據悉，鄧成波家族於2015年及2017年分批購入該批物業，合共斥資約1.47億元。現估值較買入價低出約2,700萬元，貶值約18%。



世邦魏理仕香港資本市場及私募投資執行董事莫偉豪表示，涉及的物業包括油麻地廟街41，41A, 43號全幢大廈，以及廟街45號地下及4樓。物業為一幢10層高的住宅大廈，設升降機，總實用面積約15,000平方呎。住宅部份現為學生宿舍營運商全幢租用，租約至2026年。而地下則設有2間舖位，目前有1間為交吉狀態。所有物業均連租約出售，出租率超過9成，最新市場估值為1.2億元。

預計租金回報約6厘

莫偉豪補充，自今年3月起已錄得9宗全幢住宅物業成交個案，參考其他物業的成交呎價，是次放售物業的估計呎價為6,000多元左右，屬低價水平。而且物業連租約出售，預計租金回報約6厘，相信可吸引不少投資者及營運商。

鄧耀邦斥1.47億買入物業、現估值低買入價約18%

資料顯示，廟街41至43號屬同一個地段，早年與廟街45號合併組成一幢住宅大廈，其中廟街45號的業權被分拆出售。「波叔」鄧成波之子鄧耀邦於2015年以1.1億元收購廟街41至43號全幢舊樓後，再於2017年分別以2,800萬元及890萬元買入廟街45號地下及4樓，合共斥資1.47億元。估計當時家族計劃逐步收購統一業權並進行重建。

按物業最新估值計算，物業樓價較當年買入價低出約2700萬元，貶值約18%。