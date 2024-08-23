内地客2350萬新低價沽維港．星岸　連稅實蝕千六萬　8年輸半層樓

樓價跌勢未止，市場再錄得大額蝕讓個案。紅磡維港．星岸一伙四房戶新近以2,350萬元沽出，呎價17,318元，創屋苑至少3年呎價新低。原業主為内地客，8年前一手買入單位帳蝕1,110.7萬元，樓價貶值32%。若連同買入時的「辣稅」計算，料需實蝕1,630萬元離場，蝕幅高達47%，屬屋苑歷來最大宗二手蝕讓成交。



單筆借財仔3700萬 高於買入價7%

上述單位為維港．星岸5座低層A室，實用面積1,357平方呎，屬四房雙套連士多房間隔，享樓景及部分海景。據悉，單位之前曾遭三度抵押予財務公司借款，其中一筆貸款合共高達3,700萬元，較單位買入價還要高出239.3萬元或約7%。原業主早前成功還清欠款後，近日以低價放售單位，最終以2,350萬元沽出，折合呎價17,318元，創屋苑近年呎價新低。

資料顯示，屋苑近年所有二手成交呎價均高於2萬元。根據恆生網上銀行估價指，單位估值為2,599萬元，即是次單位成交較估價低出約9.5%。

至於新買家以「新明控股有限公司」名義入市，其公司董事姓張，英文名為國語拼音，料為內地背景人士。

紅磡維港．星岸。

内地客2016年一手買入、連同辣稅實蝕47%離場

原業主具内地背景，於2016年以3,460.7萬元一手購入上址，持貨8年轉售帳面蝕1,110.7萬元，單位貶值32%。另外，原業主本需繳付達樓價30%「辣稅」，因獲發展商代繳15%，即需額外再支付519萬元。連同稅務計算，料業主最終實蝕1,630萬元離場，蝕幅高達47%，樓價大幅蒸發一半。