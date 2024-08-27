鴨脷洲凱玥首錄租務　内地大手客12.8萬租出四房套　呎租69元

龍光（3380）與合景泰富（1813）旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥首錄租務成交。一伙四房單位最新以每月12.8萬元租出，呎租約69元。據悉，業主為内地客，曾於4月斥2.3億元大手購入4伙單位。



市場消息指，該單位為凱玥1座低層A室，實用面積1,864平方呎，屬於四房雙套房間隔，外望開揚海景。據悉，業主最初叫價13萬元放租，其後獲租客輕微議價以12.8萬元承租，折合呎租約69元。按業主於今年4月以5,546.5萬元買入單位計算，租金回報約2.8厘。

業主曾2.3億大手買入4伙

據悉，業主為内地客，於4月時曾以2.3億元大手購入同座4伙單位，當中2伙用作自住，其餘用作出租。目前另一伙出租單位同樣為低層A室，最新叫價格15萬元放租，呎租約71元。