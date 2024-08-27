太古城兩房連天台580萬沽　3個月前遭撻訂　業主賣平30萬離場

二手交投持續，偶有錄得撻訂個案。鰂魚涌太古城本月暫錄21宗成交，已超過上月全月的18宗。當中一伙連天台兩房單位最新以580萬元易手，呎價11,861元。單位曾於5月以620萬售出，遭買家撻訂後現重售價較3個月前賣平30萬元，下調4.8%。



中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，該單位為太古城洞庭閣頂層單位，實用面積489平方呎，兩房間隔，特連天台。單位曾於5月以620萬沽出，但買家其後因私人原因而放棄購入，將單位撻訂。原業主隨即以原價繼續放售，最終獲新買家議價以580萬元成交，減價30萬元，折合呎價11,861元。

低近期平均呎價一成半

資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為14,171元，是次單位呎價較近期低出約16.3%。

原業主於2001年以205萬元買入單位，持貨23年帳面獲利375萬元，升值1.8倍。