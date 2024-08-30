南區松苑豪宅5700萬蝕沽 呎價重回13年前 業主勁蝕過千萬走
撰文：李明珠
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蝕讓潮蔓延至傳統豪宅區。南區老牌屋苑之一的松苑，屋苑一伙四房單位新近連車位以約5,700萬元沽出，呎價29,734元，重回2011年水平。原業主於3年前買入帳面勁蝕1,180萬元或約17%，連同使費計算，料實蝕逾1,472萬元離場。
市場消息指，該單位為地層A室，實用面積1,917平方呎，原則屬四房三套間隔。單位最新連車位以5,700萬元沽出，折合呎價29,734元，呎價重回2011年水平。
資料顯示，屋苑二手成交稀少，近年僅錄2宗。對上一宗於去年6月促成，單為為高層B室，實用面積同為1,917平方呎，成交價8,380萬元，折合呎價43,714元。可見是次單位呎價較去年同類低出約32%。
3年實蝕1472萬離場
原業主於2021年以6,880萬元購入，持貨3年帳面蝕讓1,180萬元，帳面貶值約17%。若連稅務等買賣成本計算，實蝕至少1,472萬元。
松苑為南區老牌屋苑，過往不乏名人業主。當中包括英皇集團主席楊受成胞弟楊超成曾於2021年以7,150萬元購入一伙低層B室連兩個車位。另外恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏亦持有該廈單位。
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