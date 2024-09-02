西半山柏道三房戶月租3.85萬　租金兩年升37%　租客預繳年租46萬

據差估署最新資料，7月私樓租金指數報194.1點，連升5個月。當中西半山柏道2號三房戶新近以每月3.85萬元租出，成交呎租高達48.2元，較兩年前同類單位呎租35元大升37%。



中原地產分區營業經理姚文龍表示，是次成交為西半山柏道2號低層D室，實用面積798平方呎，屬三房套間隔，外望開揚樓景。

原業主最初以月租4.2萬元叫價放租，由於租客願意預繳一年租，終獲業主同意減價3,500元或約8.3%，最終以月租3.85萬元租出單位，呎租48.2元。至於預繳一年租金涉資高達46.2萬元。

西半山柏道2號。

同類單位租金較兩年前大升37%

參考同類租賃成交單位，實用面積相約之低層D室，租務成交要追溯至2022年9月，當時以每月2.8萬元租出，成交呎租35元，即是次同類單位租賃呎租較兩年前大升約37%。

據知，原業主於2004年以618萬元購入單位，持貨至今20年，是次轉手單位租金約7.5厘。