銀主要錢唔要貨！大坑豪宅3100萬沽　樓價慘跌返去2005年

銀主盤存量連升3個月，銀行壓力擴大，寧大幅劈價沽貨。大坑豪宅名門一伙四房銀主單位新近以3,100萬元，呎價22,350元，創近年新低。據悉，原業主為利達豐環球創辦人許銳生，早於2005年一手買入單位，至今轉售帳面仍需蝕讓26.3萬元，單位貶值0.8%。樓價慘跌至19年前水平。



市場消息指，該單位為名門2座高層A室，實用面積1,387平方呎，四房間隔。單位於今年6月淪為銀主盤後，獲銀主叫價3,600萬元放盤，放售不足2個月，最新以3,100萬元成功沽出，累減500萬元或14%，折合呎價22,350元。

呎價創屋苑近年新低

資料顯示，撇除特殊成交個案，是次單位呎價屬屋苑至少3年新低。對上一宗同類成交個案則於去年11月促成，單位為高層B室，面積及間隔相同，成交價5,238萬元，呎價約37,765元。可見是次單位成交價較去年同類低出41%，賣平逾4成。

利達豐許銳生買入終淪銀主、19年前一手貨都要貶值

資料顯示，原業主為利達豐環球創辦人許銳生，其早於2005年以3,126.3萬元向發展商一手購入後，於2009年起抵押單位借款，最終無力償還淪為銀主盤。單位19年間帳面仍需蝕讓26.3萬元，期内貶值0.8%，樓價重返19年前。

許銳生近年陷入財困，名下許多物業陸續被銀主收回放售。例如其持有的一伙九龍站天璽三房單位於上月以1,840萬元蝕讓沽出。另外，早前亦以2990萬元蝕沽2伙北角柏傲山單位。