名錶經銷商4700萬買鑽石會大廈高樓全層　造價較三年前大跌45.3%

工商廈市道低迷，有外國奢侈品經銷商趁機入市，擲4,700萬元買中環乙廈香港鑽石會大廈高樓全層，造價較三年前大跌3,888萬元或45.3%。



據資料指出，是次成交為中環香港鑽石會大廈高樓全層，建築面積約2,750平方呎，於8月以4,700萬元沽出，呎價僅約17,091元。至於，新買家屬一家位於新加坡、負責銷售各款名錶的經銷商，經其銷售的名錶包括Rolex、IWC、Omega、Patek Philippe等等。

至於公司業務分佈於新加坡、馬來西亞、泰國、越南、香港、日本、 澳洲、紐西蘭等地。而該名新買家於中環置地廣場亦有開設名錶Patek Philippe的專門店。

造價較三年前大跌3,888萬元

翻查過去成交顯示，香港美國商會於2021年以約8,588萬元購入香港鑽石會大廈22樓全層，其面積與今次成交相同，呎價約31,229元，即是次成交價較三年前低約3,888萬元或45.3%。

至於，原業主於2000年以1,237.5萬元買入，持貨至今24年，是次轉手帳面獲利3,462.5萬元，單位期內升值2.79倍。