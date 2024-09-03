筲箕灣形薈極高層兩房778萬沽 五年貶值近35% 樓價蒸發四球
撰文：蔡偉南
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港島半新盤蝕讓潮持續不斷。入伙約6年的筲箕灣形薈，一伙極高層兩房戶以778萬元賣出，較業主5年前買入價帳面貶值約34.7%，為該屋苑最大蝕幅個案。
市場消息透露，上述蝕讓個案為形薈2座極高層H室，實用面積433平方呎，採兩房間隔，擁特高樓底。原業主一直持有單位作收租，惟近期有意減持物業，早前放盤叫價1,100萬元。不過業主看淡後，竟在短短1星期劈價至778萬元賣出單位，成交呎價17,968元。
2019年買入價1191.4萬
翻查資料，原業主於2019年5月向發展商一手購入，當時購入價為1,191.4萬元。以最新成交價計算，帳面虧損413.4萬元，蝕幅高達34.7％，料成為該屋苑歷來最大宗貶值個案。
代理透露，單位新買家為上車客，見業主大幅減價讓步，隨即購入自住。該單位目前網上銀行估價高達801萬元。
↓↓形薈2座極高層H室↓↓
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