颱風摩羯｜驚錯失筍盤　投資者8號風球照睇樓　即晚買沙田第一城

市場氣氛升溫，有買家於颱風下前往睇樓心急入市。沙田第一城一伙兩房單位最新以387萬元沽出，呎價約13,626元。據悉，新買家為投資客，於昨晚8號風球下睇樓後即場議價入市。



美聯物業區域聯席董事黃錦瀚表示，該單位為沙田第一城44座中層A室，實用面積約284平方呎，兩房間隔。單位叫價400萬元放盤後獲新買家洽詢。

據悉，買家為投資者，有見早前屋苑有數個筍盤都極速沽出，加上擔心樓價向上，故於昨晚8號風球下依然照計劃睇樓，並即時決定議價以387萬元承接單位。其後代理隨即協助送票到港島予原業主促成成交，單位折合呎價約13,626元。

↓↓沙田第一城44座中層A室↓↓

低估價約4%

根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為405萬元，即是次成交價較估值低出約4%。原業主於2013年以325萬元購入單位，持貨11年，帳面賺62萬元或升值近兩成。