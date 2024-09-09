深水埗街坊1.6萬租悅海軒中層兩房、呎租38元　同類租金兩年升9%

住宅租金持續上升。深水埗悅海軒有中層兩房新近以每月1.6萬元租出，呎租38元，以呎租計，同類單位租金兩年上升近9%。



中原地產分行經理劉燦恆表示，是次租賃成交為深水埗悅海軒中層C室，實用面積424平方呎，屬兩房間隔，單位座向西南方，望通州街公園。據知，原業主最初於8月31日以1.65萬元叫價放租，經雙方議價500元後以1.6萬元租出，呎租38元。

至於，新租客屬區內街坊，原本打算承租區內另一個單位，但睇樓後感上址更合適，決定承租。

↓↓深水埗悅海軒中層C室↓↓

外望通州街公園。（放盤圖片）

同類單位租金兩年上升近9%

參考同類租賃成交單位要追溯至2022年6月，當時以1.5萬元租出一伙實用面積相同的中層C室，以呎租計，同類單位租金兩年上升近9%。

據悉，上址業主於2014年8月以426萬元買入物業，持貨10年，以是次租金計，單位租金回報4.5厘。