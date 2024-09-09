康怡花園兩房放租2個鐘後1.85萬租出　業主入市3個月速賺3.6厘

租務旺盛，部份單位放租後短時間內即獲成交。鰂魚涌康怡花園一伙兩房單位最新以1.85萬元租出，呎租39.7元。業主於今年6月買入單位，持有僅3個月即享3.6厘租金回報。



中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，該單位為R座中層14室，實用面積466平方呎，兩房間隔，向西南，望樓景。據悉，業主買入單位後進行簡單翻新，完成後月租叫價1.9萬元，放租僅2小時後即獲得租客洽詢，最終議價以1.85萬元承租，折合呎租39.7元。

入市3個月獲3.6厘回報

代理表示，屋苑本月已暫錄3宗租務成交，平均呎租約38.7元，是次單位呎租較其略高出1元。

業主於今年6月以613萬元購入單位，持貨僅3個月即享3.6厘租金回報。